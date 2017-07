Ο 30χρονος φόργουορντ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ!

Γι' αυτόν τον λόγο έχει μπει στο... μάτι αρκετών ομάδων του ΝΒΑ ωστόσο εκείνος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι.

AP is told that Miami and James Johnson are continuing to move near a deal. It's been expected, and still is expected.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 5 Ιουλίου 2017