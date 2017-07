Και οι κινήσεις στο NBA συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Τελευταία είναι η συμφωνία του Ότο Πόρτερ των Ουίζαρντς με τους Νετς, με την ομάδα του Μπρούκλιν να δίνει στον σμολ φόργουορντ προκειμένου να τον κάνει δικό της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια 106 εκατομμύρια δολάρια!

REPORTS: Otto Porter agrees to a four-year, $106 million deal with the Brooklyn Nets (via The Vertical). pic.twitter.com/6k6Zf6pURx

— NBA TV (@NBATV) July 5, 2017