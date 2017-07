Ανανέωσε στη Χάποελ του Κατσικάρη ο Ντάισον (vid)

Ο 30άχρονος Αμερικανός γκαρντ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την οποία κατέκτησε το League Cup και το πρωτάθλημα στο Ισραήλ ενώ αναδείχτηκε MVP του Final Four! Φέτος μέτρησε 11 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 19 αγώνες στο Eurocup ενώ είναι ο δεύτερος παίκτης από το περσινό ρόστερ που ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Χάποελ μέσα σε λίγες, μόλις, μέρες μετά από τον Τέρενς Κίνσεϊ.

The championship game MVP is back! Jerusalem, get ready for another year of @slicenanddice #YallaHapoel pic.twitter.com/0nhAl5a03Y

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 4 Ιουλίου 2017