Στους Κινγκς οι Χιλ και Ράντολφ!

Ο Χιλ βρήκε το μεγάλο συμβόλαιο που έψαχνε αφού συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για τα επόμενα τρία χρόνια αντί 57 εκατομμυρίων δολαρίων! Ο 31άχρονος πόιντ γκαρντ έχει αγωνιστεί στους Σπερς (2008-11) και τους Πέισερς (2011-16) ενώ φέτος μέτρησε 16.9 πόντους μ.ό. στη regular season με τη Γιούτα, επίδοση που συνιστά την καλύτερη της καριέρας του.

Σε ό,τι αφορά τον Ράντολφ, συμφώνησε για διετές συμβόλαιο αντί 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

Free agent Zach Randolph has agreed to a two-year, $24M deal with the Kings, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Ιουλίου 2017