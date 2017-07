Ο πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς φημίζεται για το «φαρμακερό» του σουτ και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός που τον αποκαλούν «Threegional Manager» για την έφεσή του στα σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα.

Ο Σκοτ θα πάρει 1,7 εκατομμύρια δολάρια για μονοετές συμβόλαιο.

Free agent guard Mike Scott is finalizing a minimum deal with the Washington Wizards, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Ιουλίου 2017