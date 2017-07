Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε με επιτυχία με τη φανέλα της Ουλμ έχοντας κατά μέσο όρο 7,1 πόντους και 5,4 ασίστ.

Θεωρείται από τους καλύτερους πασέρ του γερμανικού πρωταθλήματος, γεγονός που θα βοηθήσει την δημιουργία στην ομάδα του Τζόρτζεβιτς.

#FCBB signs US-Point Guard Braydon #Hobbs (28) to a two-year deal until 2019. Welcome to Munich, Braydon! pic.twitter.com/6zYbz7fa1h

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 4 Ιουλίου 2017