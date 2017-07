Σύμφωνα με το ESPN, ο βραχύσωμος γκαρντ συμφώνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς για τα δύο επόμενα χρόνια έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την τελευταία τριετία αγωνίστηκε στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ πέρυσι έκανε μια πολύ καλή σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 14 πόντους και 4,3 ασίστ.

Free agent guard Darren Collison has agreed in principle to a two-year, $20 million deal with the Indiana Pacers, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Ιουλίου 2017