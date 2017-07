Και το πρώτο buzzer beater ο Τέιτουμ (vid)

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε στους Σέλτικς έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν για τα καλά με την επιλογή τους στο νούμερ 3 του φετινού draft. Ο Τζέισον Τέιτουμ με το καλημέρα δείχνει τι μπορεί να κάνει και το έδειξε και στον αγώνα με τους Σίξερς στο Summer League όταν και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του (89-88) με buzzer beater 5 δεύτερα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Συνολικά είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

No. 3 pick Jayson Tatum (21p) gives the @celtics the 89-88 lead with 5.7 seconds left to go!

Catch the finish NOW on NBA TV! #NBASummer pic.twitter.com/y2XCfK3Rxv

— NBA TV (@NBATV) July 4, 2017