Και τυπικά «ήλιος» ο Τζέιμς

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία από όταν ήταν παιδάκι φορώντας μια φανέλα των Σανς, οι... ήλιοι ανακοίνωσαν την συμφωνία με τον Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ που φέτος κέρδισε το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, είχε αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και αφού βρήκε ομάδα ήταν δεδομένο πως θα έφευγε από την Ευρώπη, ενώ αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε γίνει γνωστή η οριστική συμφωνία με την ομάδα του Φοίνιξ.

Στην ανακοίνωσή τους οι Σανς αναφέρονται στην καριέρα που έχει κάνει ο Τζέιμς τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη, δίνοντας βάρος στην φετινή με τους... πράσινους τόσο σε Ευρώπη, όσο και στη κατάκτηση του νταμπλ. Επίσης υπάρχει αναφορά και στα όσα έκανε στο κολεγιακό πρωτάθλημα, αλλά και στην προ διετίας συμμετοχή του στο summer league φορώντας επίσης των φανέλα των Σανς, όπου και είχε 12,6 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε επτά αγώνες, με αποκορύφωμα την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στους Σπερς σημειώνοντας 32 πόντους.

Suns have signed Mike James, @TheNatural_05, an NBA rookie who has stood out playing in Europe the past 5 seasons. https://t.co/OeSO5Quq1d pic.twitter.com/HEsUsypTTv

— Phoenix Suns (@Suns) July 4, 2017