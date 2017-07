Κοντά σε Ρογκαβόπουλο η ΑΕΚ (vids)

Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ ετοιμάζεται να φορέσει τα κιτρινόμαυρα!

Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Στην «Βασίλισσα» επενδύουν πολύ στα νέα ταλέντα και συνεχίζουν το... παιδομάζωμα, κάτι που έχει αποδειχθεί και με τους Δημήτρη Μωραϊτή, Γιώργο Τσαλμπούρη, Διονύση Σκουλίδα, αλλά και τον Έντιν Άτιτς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην πρώτη ομάδα.

Μάλιστα, μόλις ο 16χρονος ψηλός του Δούκα αποκτηθεί από την ΑΕΚ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού στην ομάδα του Αμαρουσίου, ώστε να «ψηθεί» και να έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Big dunk by Nikos Ragkavopoulos of Greece at @JordanClassic

Global Showcase https://t.co/c8zmLmgM68

— David Hein (@heinnews) 14 Απριλίου 2017