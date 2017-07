Απέκτησε δικό της τσάρτερ η Ζάλγκιρις! (pics)

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Κάουνας, η απόκτηση ιδιωτικού τσάρτερ αποτελεί γεγονός, με αποτέλεσμα να γλιτώσουν οι παίκτες και τα μέλη της αποστολής την ταλαιπωρία από τα συνεχόμενα ταξίδια.

Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στην ανάρτηση των Λιθουανών

#Zalgiris will fly to all @EuroLeague road games next season with the charter flights thanks to @AviaSG! #AviaSolutionsGroup #comfort pic.twitter.com/HIcs8pFksj

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 3 Ιουλίου 2017