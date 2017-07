Προτάθηκε στην Χίμκι ο Γκιστ, αλλά...

Αν και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Ντέιβιντ Πικ έγραψε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ της πλευράς του Γκιστ και της ρωσικής ομάδας, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει προταθεί στην Χίμκι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξετάζει την περίπτωσή του ωστόσο δεν αποτελεί και την πρώτη του προτεραιότητα για τη στελέχωση του ρόστερ.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει τελείως και το τοπίο όσον αφορά το μέλλον του παίκτη...

Source: Khimki Moscow and James Gist are discussing a deal that'll land PAO's longtime gold-winning forward in Russia.

— David Pick (@IAmDPick) 3 Ιουλίου 2017