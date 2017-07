Μένει στους Καβαλίερς ο Κόρβερ (pic)

Την συνεργασία του με τους Καβαλίερς θα ανανεώσει ο Κάιλ Κόρβερ.

Ο 36χρονος γκαρντ/φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα του Κλίβελαντ για τα επόμενα τρία χρόνια, με το συμβόλαιό του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια δολάρια, όπως υποστηρίζει η «The Vertical».

Ο Κόρβερ πήγε στους Καβαλίερς τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από trade.

Sources: Kyle Korver to remain with Cavs on three-year, $22 million deal. @ShamsCharania report: https://t.co/wYMzcMuhNc pic.twitter.com/XYquDPGakL

— The Vertical (@TheVertical) 2 Ιουλίου 2017