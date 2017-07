Μια... ανάσα από τους Γουλβς είναι ο Ταζ Γκίμπσον.

Ο 32χρονος φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μινεσότα και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «λύκους», ενώ οι οικονομικές του απολαβές θα φτάσουν συνολικά τα 28 εκατομμύρια δολάρια.

Free agent Taj Gibson has agreed to a two-year, $28M deal with Minnesota, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Ιουλίου 2017