Ο 24χρονος φόργουορντ σέντερ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Σανς και για κάθε χρόνο συμβολαίου του θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια.

Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε σε (μόλις) 47 ματς (μιας και πέρασε τη μισή σεζόν στο NBDL) έχοντας 7,4 πόντους και 6,2 ριμπάουντ.

