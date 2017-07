Όπως μετέδωσε το ESPN o πολυδιάστατος γκαρντ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Σάρλοτ Χόρνετς, το οποίο θα του αποφέρει 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κάρτερ Ουίλιαμς αγωνίστηκε φέτος σε 45 παιχνίδια των Σικάγο Μπουλς και είχε 6,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 1 Ιουλίου 2017