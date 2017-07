Μιλάει με Ντένβερ ο Μίλσαπ! (pic)

Ο έμπειρος φόργουορντ/σέντερ βρίσκεται στο ραντάρ της ομάδας από το Κολοράντο και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού έγινε ήδη η πρώτη συνάντηση στην Ατλάντα.

Σε περίπτωση που οι Νάγκετς καταφέρουν και εξασφαλίσουν την υπογραφή του Πολ Μίλσαπ, θα έχουν και ένα ισχυρό χαρτί όσον αφορά και την παραμονή του Ντανίλο Γκαλινάρι.

With Suns pulling out of Paul Millsap pursuit, I'm told Denver meets w/ him tonight in Atl. Gallinari still very much in play for Nugs too.

— Sam Amick (@sam_amick) 1 Ιουλίου 2017