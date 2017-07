Ο Χοσέ Καλδερόν συμφώνησε με τους Καβαλίερς, είδηση που έκανε γνωστή η εταιρία που εκπροσωπεί τον παίκτη.

Ράπτορς, Πίστονς, Μάβερικς, Νικς, Λέικερς, Ουόριορς για λίγες ώρες, Χοκς και τώρα Καβαλίερς.

Η εταιρία Priority Sports που τον εκπροσωπεί τον συνεχάρη στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter για την ένταξή του στην παρέα του Λεμπρόν.

A big congratulations to our guy @JmCalderon on reaching an agreement with the @cavs!

— Priority Sports (@PrioritySports) July 2, 2017