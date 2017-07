Παίκτης των Σίξερς είναι πλέον ο Ρέντικ!

Ο 33χρονος γκαρντ είχε πρώτη επιλογή την ομάδα της Φιλαδέλφεια και, αφού μίλησαν, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο ίδιος, γράφοντας «trust the process» στο twitter και πλέον μένει κι η ανακοίνωση της ομάδας.

This Just In: JJ Redick has agreed to a one-year, $23 million deal with the 76ers, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/8lxTWwHAkV

— SportsCenter (@SportsCenter) 1 Ιουλίου 2017