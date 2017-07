Πλέον είναι δεδομένο ότι ο έμπειρος γκαρντ θα αποχωρήσει από την ομάδα του Λος Άντζελες, με τον ίδιο να ψάχνει το καλύτερο δυνατό deal.

Τόσο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας, όσο και όσον αφορά το αγωνιστικό.

Ήδη μίλησε με τους Φιλαδέλφεια 76ers οι οποίοι αποτελούν και τη πρώτη του επιλογή ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Free agent JJ Redick is meeting with the 76ers, league sources tell ESPN. https://t.co/pRKukjMkON

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2017