Ανανεώνει ο Κάρι με συμβόλαιο-ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ! (pics)

Σύμφωνα με το ESPN και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα λάβει 201 εκατομμύρια δολάρια!!!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για συμβόλαιο... μαμούθ και ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο που πήρε ποτέ παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένονται και οι ανακοινώσεις των πρωταθλητών!

Stephen Curry has agreed to a 5-year, $201M deal with Golden State, agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. No... https://t.co/v8sOh909y7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2017