Την όγδοη σεζόν του με την φανέλα της Χίμκι θα διανύσει ο Σεργκέι Μόνια.

Η νέα ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της για 1+1 χρόνια.

