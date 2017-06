Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Tony Jones του «Salt Lake Tribune», ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται μια... ανάσα από το να υπογράψει στην ομάδα του Σικάγο.

Άλλωστε, ο Τεόντοσιτς, πριν από λίγες ημέρες υπσοτήριξε πως δεν θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ΤΣΣΚΑ.

Τζαζ, Νετς και Σπερς ενδιαφέρονται επίσης για την περίπτωση του νιόπαντρου αθλητή.

I'm being told milos is very close to signing with the Bulls https://t.co/KdeXyUPsYb

— Tony Jones (@tribjazz) 29 Ιουνίου 2017