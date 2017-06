Ο Κρις Πολ με τη φανέλα των Ρόκετς (pics)

Οι Κλίπερς συμφώνησαν θα παραχωρήσουν τον Κρις Πολ στο Χιούστον και ως αντάλλαγμα να πάρουν τον Μπέβερλι, τον Ντέκερ, τον Ουίλιαμς και μία επιλογή του επόμενου Draft.

Έτσι, λοιπόν, ο Πολ θα αλλάξει περιβάλλον έπειτα από έξι χρόνια και ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες του με τη φανέλα των Ρόκετς ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ευχήθηκε τα καλύτερα στον καλό φίλο του για το νέο ξεκίνημα στο Χιούστον.

«Ο αδερφός μου ετοιμάζεται για μια νέα περιπέτεια! Καλή τύχη Κρις Πολ. Ένας σπουδαίος έρχεται στην πόλη σας» ήταν το μήνυμα του «Βασιλιά».

My brother off to a new journey! Best of luck @CP3!! H-Town y'all got a great one coming to your city. #BrotherHood

— LeBron James (@KingJames) 28 Ιουνίου 2017