Προς... Μπάγερν Μονάχου ο Γιόβιτς!

Τα οικονομικά προβλήματα του Ερυθρού Αστέρα ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της εξόδου σε όλους τους παίκτες, ένας εκ των οποίων και ο Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος έχει ακουστεί (και) για τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα και με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς έχει έρθει σε επαφή με τον Σέρβο πόιντ γκαρντ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Source: Euroleague star PG Stefan Jovic, among best passers outside the NBA, bound to play for Sasa Djordjevic with Bayern Munich.

— David Pick (@IAmDPick) 27 Ιουνίου 2017