«Ψηστήρι» Χάρντεν σε Πολ! (pic)

Τα τελευταία 24ωρα οι Χιούστον Ρόκετς ολοένα και ανεβάζουν στροφές όσον αφορά την απόκτηση του Κρις Πολ.

Πρόκειται για τον παίκτη που θέλουν σαν τρελοί στο Τέξας και γι' αυτόν τον λόγο επιστράτευσαν και τα... μεγάλα μέσα.

Σύμφωνα με το ESPN, εκείνος που ανέλαβε την υπόθεση είναι ο ίδιος ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος επικοινώνησε με τον Πολ προκειμένου να τον πείσει να υπογράψει στους Ρόκετς.

Αν μη τι άλλο οι επόμενες ημέρες αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον.

League sources say James Harden is among those in Houston advocating for the signing of Chris Paul and has made that known to CP3 directly.

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 28 Ιουνίου 2017