«Έχει δεσμευτεί με Σανς ο Τζέιμς»

Στο Φοίνιξ και τους Σανς είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς αν κρίνουμε από το νέο τιτίβισμα του γνωστού δημοσιογράφου Ντέιβιντ Πικ. Όπως αναφέρει, ο Αμερικανός γκαρντ που συνέβαλε τα μέγιστα στο να κατακτηθεί το φετινό πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό και που ήταν βασικός στόχος ανανέωσης των... πρασίνων, έχει ήδη δεσμευτεί με τους... ήλιους προκειμένου να συνεχίσει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ την καριέρα του. Ο ίδιος ποτέ δεν έκρυψε πως θέλει να το παλέψει να παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και μένει να δούμε αν τελικά όντως κάνει την κίνηση αυτή.

Source: Mike James, Euroleague's most electrifying combo guard, has committed to make NBA jump with the Phoenix Suns.

— David Pick (@IAmDPick) June 28, 2017