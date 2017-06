Λίγο πριν από τα βραβεία του ΝΒΑ, ο Γερμανός σταρ έδωσε το δικό του show στα παρασκήνια θέλοντας να... δείξει και το φανταχτερό κοστούμι του!

Δείτε τα καμώματά του, τα οποία «ανέβασαν» στο twitter οι Ντάλας Μάβερικς.

Oh hellooooo @swish41 working his tailored suit in the #NBAAwards Fashion Booth last night! pic.twitter.com/qclJq19Gjk

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 27 Ιουνίου 2017