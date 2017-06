Σύσσωμο το ΝΒΑ λέει «χρόνια πολλά» στον Μουτόμπο! (pics & vids)

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο, γνωστός για τη κίνηση του δαχτύλου του να λέει «όχι» στους αντιπάλους του ύστερα από μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα είχε επιλεγεί στο νούμερο «4» του draft το 1991 από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Στο Κολοράντο έμεινε για μια πενταετία ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Ατλάντα (1996-2001), Φιλαδέλφεια (2001-2002), Νιου Τζέρσεϊ Νετς (2002-2003), Νιου Γιορκ Νικς (2003-2004) και Χιούστον Ρόκετς (2004-2009).

Να σημειωθεί ότι τέσσερις φορές αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός του ΝΒΑ (1995, 1997, 1998, 2001), ήταν οκτώ φορές All Star, καλύτερος rookie το 1992, δύο φορές πρώτος ριμπάουντερ και τρεις φορές πρώτος μπλοκέρ.

Το νούμερο «55» έχει αποσυρθεί τόσο από τους Χοκς όσο και από τους Νάγκετς.

Συνολικά αγωνίστηκε σε περισσότερα από 1.200 ματς έχοντας 9,8 πόντους κατά μέσο όρο, 10,3 ριμπάουντ και 2,8 τάπες.

