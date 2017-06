Επικό τρολάρισμα του Ντουράντ για τα cupcakes! (pic)

Όπως είναι γνωστό τον είχαν «τρολάρει» με αμέτρητες πινακίδες που απεικόνιζαν «cupcakes» και αυτό λόγω της απόφασής του να αφήσει τους Θάντερ για να μετακομίσει στους Ουόριορς.

Εκείνος από τη πλευρά του περίμενε μερικούς μήνες για να πάρει το αίμα του πίσω και το έκανε με τον... δικό του τρόπο.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε με καπέλο που είχε πάνω ένα cupcake, αλλά αντί για κερασάκι, στην κορυφή υπήρχε το... δαχτυλίδι του ΝΒΑ!

Δείτε και εσείς!

Kevin really put a ring instead of a cherry on top of the cupcake pic.twitter.com/1GVaFNbQet

— Julie Phayer (@juliephayer) 24 Ιουνίου 2017