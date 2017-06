Τρεις αποχωρήσεις από την Μπάγερν (pic)

Μείον... τρεις παίκτες για την Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς αποχαιρέτησε τους Μπράις Τέιλορ, Νικ Τζόνσον και Ντρου Τζόις, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/06).

Ωστόσο, ο πρώτος φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με την Μπάμπεργκ και ο δεύτερος με την Μονακό.

#Air44 @ThryceBaylor leaves @fcb_basketball. @iamnjohn13 and @DruOnDemand also leave #FCBB. Thank you very much and all the best! ✌️ pic.twitter.com/BuOmejv2nb

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 24 Ιουνίου 2017