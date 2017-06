«Κέρασε» πίτσες ο κόουτς Θίμποντο! (vid)

Μια έκπληξη περίμενε τους ανθρώπους που είναι στο τμήμα πωλήσεων των Τίμπεργουλβς.

Ο προπονητής της ομάδας, Τομ Θίμποντο πήρε για λίγο το ρόλο του delivery boy και μοίρασε πίτσες σε όλους τους εργαζόμενους που ήταν εκείνη την ώρα στο γραφείο.

Φαίνεται πως με αυτόν τον τρόπο γιόρτασαν την απόκτηση του Τζίμι Μπάτλερ από το Σικάγο τη βραδιά του draft.

Δείτε το video

Thibs surprising the sale team with after a successful night in Minnesota! #ThibsDelivers pic.twitter.com/T0rMBt7NUK

— Timberwolves (@Timberwolves) 23 Ιουνίου 2017