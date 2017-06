Ανέλαβε την πρώην ομάδα του Ζούρου ο Τζίκιτς (pic)

Ο Τζίκιτς είχε, μεν, συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου ως το 2018 όμως οι δυο πλευρές έλυσαν πρόωρα τη συνεργασία τους. Έτσι ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος αντιμετώπισε φέτος την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο Basketball Champions League της FIBA, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπουντούτσνοστ όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Στον πάγκο της Μπουντούτσνοστ βρέθηκε φέτος ο Ηλίας Ζούρος, ο οποίος κατέκτησε το κύπελλο στο Μαυροβούνιο και οδήγησε την ομάδα στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας.

Aleksandar Dzikic is the new head coach of Buducnost Voli from Montenegro! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 22 Ιουνίου 2017