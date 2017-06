«Koιμήθηκε την ώρα των workouts ο Τζάκσον»! (vid)

Ο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Τζέι Ουίλιαμς αποκάλυψε πως ο Φιλ Τζάκσον κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια των workouts των Νικς.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, ένας παίκτης που θα βρεθεί στο φετινό draft του είπε πως ο πρόεδρος της Νέας Υόρκης δεν άντεξε από την κούραση κατά τη διάρκεια της δοκιμής του και τον πήρε ο ύπνος.

Ένας παίκτης από το draft που αποκάλυψε πως ο Φιλ Τζάκσον κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια των workouts στα οποία έλαβε μέρος το μελλοντικό αστέρι του NBA.

"@PhilJackson11 was falling in and out of sleep during my workout." - @RealJayWilliams on a recent recruit he spoke with. pic.twitter.com/Qmh4j0X9Pu

— Bob Ley (@BobLeyESPN) 22 Ιουνίου 2017