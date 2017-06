Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Η Άρτεμις Σπανού το είχε δηλώσει on camera αμέσως μετά τη νίκη επί της Ρωσίας και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket! «Δεν καταλαβαίνω ρε, δεν καταλαβαίνω»! Η Εθνική Γυναικών, λοιπόν, δεν... καταλαβαίνει αλλά συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις της στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αφού συνέτριψε την Τουρκία και πλέον περιμένει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία - Σλοβακία, το προσεχές Σάββατο (24/6)!

A STUNNING 84-55 win for @HellenicBF against takes them to the FIBA #EuroBasketWomen2017 Semi-Finals pic.twitter.com/gYBgNz4gow

— FIBA (@FIBA) 22 Ιουνίου 2017