Στον Παπάγου ο Φιλιππάκος

Την απόκτηση του Πάνου Φιλιππάκου ανακοίνωσε επίσημα ο Παπάγου.

Ο 23χρονος φόργουορντ, που αγωνίστηκε πέρυσι σε Πανιώνιο και φέτος σε Φάρο Κερατσινίου (μέχρι τα μέσα της σεζόν), δήλωσε μετά την συμφωνία με την νέα του ομάδα: «Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που θα αποτελέσω μέλος μιας μεγάλης και ιστορικής μπασκετικής οικογένειας όπως αυτής του Παπάγου. Οι άνθρωποι της διοίκησης και ο κόουτς Σορώτος με τον τρόπο ,την εμπιστοσύνη και το πλάνο τους για τη νέα χρονιά δε μου άφησαν κανένα περιθώριο για δεύτερες σκέψεις. Εύχομαι λοιπόν υγεία σε όλους και με πολλή δουλειά να καταφέρουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. Παπάγου ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Φιλιππάκου

WHO IS WHO

Ημερομηνία γέννησης: 09/04/1994

Ύψος: 2.03

Θέση: Power Forward (4)

Προηγούμενες ομάδες:

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (2012-13, Β΄Εθνική)

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ (2013-14, Α2)

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (2014-15, Α1)

ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2015-16, Β’ Εθνική)

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (2016-17, Α2)»