Ο πρόεδρος των Λέικερς τα τελευταία τρία χρόνια αποθέωνε τον Ντ' Άντζελο Ράσελ ωστόσο έφτασε η στιγμή που τον έκανε trade με αποτέλεσμα να έρθει σε αντίφαση με όλα όσα έλεγε.

Το bleacher report έβγαλε στην επιφάνεια τα «tweets» του «Μάτζικ» με τα οποία... έσταζε μέλι για τον ταλαντούχο γκαρντ.

Magic when he got hired: "I look forward to working with D'Angelo Russell!"

Magic now talking about Russell: pic.twitter.com/Er5M3NIoET

— John (@Friar_Faithful) 20 Ιουνίου 2017