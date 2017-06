Μόλις 8 δεύτερα είχαν απομείνει για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου στο ματς με την Ρωσία και η Εβίνα Μάλτση πήρε... την κατάσταση στα χέρια της.

Η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών πέτυχε ένα εκπληκτικό τρίποντο στην λήξη του χρόνου για το 15-19.

Δείτε τη φάση!

Maltsi with the off balance @russiabasket 32-28 @HellenicBF at HT. #EuroBasketWomen2017

TUNE IN:https://t.co/Hz9AyO0s6j pic.twitter.com/Mm2zQ9oTrq

— FIBA (@FIBA) 20 Ιουνίου 2017