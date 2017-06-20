Η προεπιλογή της εθνικής Τουρκίας!

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι ο Ερσάν Ιλιασόβα αλλά και ο Μπόμπι Ντίξον της Φενέρ.
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Από τους 26 παίκτες θα «κοπούν» οι 14 ώστε να σχηματιστεί η 12άδα της ομάδας που θα πάρει μέρος στην τελική φάση.
Αναλυτικά οι κλήσεις
|
Oyuncu
|
(2016-2017 Sezonu Kulübü)
|
Cedi Osman
|
Anadolu Efes
|
Doğuş Balbay
|
Anadolu Efes
|
Can Maxim Mutaf
|
Anadolu Efes
|
Furkan Korkmaz
|
Banvit
|
Tolga Geçim
|
Banvit
|
Erkan Veyseloğlu
|
Beşiktaş JK Sompo Japan
|
Sertaç Şanlı
|
Beşiktaş JK Sompo Japan
|
Kenan Sipahi
|
Beşiktaş JK Sompo Japan
|
Mehmet Yağmur
|
Darüşşafaka Doğuş
|
Furkan Aldemir
|
Darüşşafaka Doğuş
|
Okben Ulubay
|
Darüşşafaka Doğuş
|
Ali Muhammed
|
Fenerbahçe
|
Melih Mahmutoğlu
|
Fenerbahçe
|
Barış Hersek
|
Fenerbahçe
|
Berk İbrahim Uğurlu
|
Fenerbahçe
|
Egehan Arna
|
Fenerbahçe
|
Sinan Güler
|
Galatasaray Odeabank
|
Hüseyin Göksenin Köksal
|
Galatasaray Odeabank
|
Ege Arar
|
Galatasaray Odeabank
|
J.Metecan Birsen
|
İstanbul BBSK
|
Metin Türen
|
Yeşilgiresun Belediyespor
|
Emircan Koşut
|
Yeşilgiresun Belediyespor
|
Ersan İlyasova
|
Atlanta Hawks / ABD
|
Ömer Faruk Aşık
|
New Orleans Pelicans / ABD
|
Ömer Faruk Yurtseven
|
North Carolina State / ABD
|
Semih Erden
|