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ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΣΑΡΙΤΣΑ

Η προεπιλογή της εθνικής Τουρκίας!

Ο Ουφούκ Σαρίτσα ανακοίνωσε τους 26 παίκτες που θα βρεθούν στην προετοιμασία της ομάδας στο Μπόρμιο εν όψει του Eurobasket.

Η προεπιλογή της εθνικής Τουρκίας!

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι ο Ερσάν Ιλιασόβα αλλά και ο Μπόμπι Ντίξον της Φενέρ.

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Από τους 26 παίκτες θα «κοπούν» οι 14 ώστε να σχηματιστεί η 12άδα της ομάδας που θα πάρει μέρος στην τελική φάση.

Αναλυτικά οι κλήσεις

Oyuncu

(2016-2017 Sezonu Kulübü)

Cedi Osman

Anadolu Efes

Doğuş Balbay

Anadolu Efes

Can Maxim Mutaf

Anadolu Efes

Furkan Korkmaz

Banvit

Tolga Geçim

Banvit

Erkan Veyseloğlu

Beşiktaş JK Sompo Japan

Sertaç Şanlı

Beşiktaş JK Sompo Japan

Kenan Sipahi

Beşiktaş JK Sompo Japan

Mehmet Yağmur

Darüşşafaka Doğuş

Furkan Aldemir

Darüşşafaka Doğuş

Okben Ulubay

Darüşşafaka Doğuş

Ali Muhammed

Fenerbahçe

Melih Mahmutoğlu

Fenerbahçe

Barış Hersek

Fenerbahçe

Berk İbrahim Uğurlu

Fenerbahçe

Egehan Arna

Fenerbahçe

Sinan Güler

Galatasaray Odeabank

Hüseyin Göksenin Köksal

Galatasaray Odeabank

Ege Arar

Galatasaray Odeabank

J.Metecan Birsen

İstanbul BBSK

Metin Türen

Yeşilgiresun Belediyespor

Emircan Koşut

Yeşilgiresun Belediyespor

Ersan İlyasova

Atlanta Hawks / ABD

Ömer Faruk Aşık

New Orleans Pelicans / ABD

Ömer Faruk Yurtseven

North Carolina State / ABD

Semih Erden

 

 

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