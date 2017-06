Η Εθνική έμαθε τους αντιπάλους της στην α' φάση του EuroBasket 2017 στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Κωνσταντινούπολη, έχει ένα πρόγραμμα να πορεύεται και νέες εμφανίσεις με τις οποίες θα παραταχθεί στο Ελσίνκι ωστόσο η μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα του προπονητή.

Στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας φανέλας, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος εξήγησε πως «παίκτες έχουμε, θα έλθει και ο προπονητής» ωστόσο οι υπόλοιπες 23 ομάδες του EuroBasket γνωρίζουν ήδη τους προπονητές τους. Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τον Α' όμιλο του Ελσίνκι, οι πρώτοι αντίπαλοι της επίσημης αγαπημένης έχουν καταρτίσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας , έχουν ανακοινώσει τις προεπιλογές και γνωρίζουν ποια μεγάλα ονόματα θα απουσιάσουν.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει αναλυτικά τι συμβαίνει με τους αντιπάλους της Εθνικής στην α' φάση του Eurobasket.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ένα καλοκαίρι γεμάτο φιλικά!

Οι Πολωνοί θα συμμετάσχουν σε δεύτερο σερί Eurobasket αφού επιβίωσαν στη διαδικασία του προκριματικού γύρου, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στο Δ' γκρουπ με ρεκόρ 5-1 και τερματίζοντας στην κορυφή του ομίλου τους, έχοντας μόλις μια ήττα από τη Λευκορωσία. Το δίδυμο των Πόνιτκα (15.3π., 6.2ριμπ.), Λάμπε (14.6π., 7.4ριμπ.) έκανε τη διαφορά στην προκριματική φάση για την Πολωνία που υπολογίζει στον Αμερικανό πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού, Έι Τζέι Σλότερ, στη θέση του νατουραλιζέ.

Στο μεταξύ η πολωνική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στο Βάλτζμπριχ (15-27/7) ενώ έπονται δυο φιλικά με την Τσεχία (28 & 29/7). Εν συνεχεία οι Πολωνοί θα αντιμετωπίσουν στην Κλαϊπέντα τη Λιθουανία (4/8) και τον νικητή του ζευγαριού Γεωργία - Λετονία (5/8). Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή στο τουρνουά του Αμβούργου (18-20/8) όπου η Πολωνία θα παίξει με τις Γερμανία, Ρωσία και Σερβία. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με φιλικές αναμετρήσεις εντός συνόρων απέναντι στις Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ (24-26/8).

Στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή βρίσκεται ο Μάικ Τέιλορ.

Πως προκρίθηκε: 1η στο Group D των Προκριματικών του EuroBasket

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: 11η

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Βοσνία/Ερζεγοβίνη 68-64

vs Ρωσία 82-79

vs Γαλλία 66-69

vs Ισραήλ 73-75

vs Φινλανδία 78-65

vs Ισπανία 66-80

ΡΕΚΟΡ: 3-3

Θέση στην κατάταξη της FIBA: 38η

ΓΑΛΛΙΑ

Χωρίς Γκομπέρ αλλά με Κολέ ως το 2020

Η Γαλλία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βραζιλία ήταν το κύκνειο άσμα πολλών εκ των παικτών που συνέδεσαν την παρουσία της στην εθνική ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία των «Bleus»! Η ήττα στον προημιτελικό του Ρίο ντε Τζανέιρο από την Ισπανία ήταν το τελευταίο ματς για τους Τόνι Πάρκερ, Φλοράν Πιετρούς και Μικαέλ Ζελαμπάλ, με αποτέλεσμα μόνο ο Μπορίς Ντιό να παραμένει ενεργός από την καλύτερη γενιά του γαλλικού μπάσκετ.

Τα τελευταία χρόνια οι «Bleus» έχουν κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2000), χάλκινο σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2014), ένα ασημένιο (2011) και δυο χάλκινα μετάλλια σε EuroBasket (2005, 2015) ενώ ο ομοσπονδιακός προπονητής Βενσάν Κολέ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος εξήγησε ότι ο τραυματισμός του στο γόνατο κατά τη διάρκεια των playoffs του NBA με τους Γιούτα Τζαζ δεν του επιτρέπει να ενισχύσει την εθνική ομάδα καθώς και στον Νικολά Μπατούμ.

Παρεμπιπτόντως, ο Κολέ υπέγραψε τον περασμένο Σεπτέμβρη το νέο συμβόλαιό του με την ομοσπονδία που έχει ισχύ ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η προεπιλογή θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου.

Πως προκρίθηκε: 3η στο EuroBasket 2015

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: Χάλκινο μετάλλιο

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Φινλανδία 97-87

vs Bοσνία/Ερζεγοβίνη 81-54

vs Πολωνία 69-66

vs Ρωσία 74-67

vs Ισραήλ 86-61

vs Τουρκία 76-53

vs Λετονία 84-70

vs Ισπανία 75-80

vs Σερβία 81-68

ΡΕΚΟΡ: 8-1

Θέση στην κατάταξη της FIBA: 4η

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Με Ντράγκιτς, Ντόντσιτς και σημαντικά ονόματα η προεπιλογή

Όπως συνέβη στο EuroBasket 2015, η Σλοβενία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα στην α' φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε τους Σλοβένους στο Ζάγκρεμπ, επικρατώντας με 83-72 κι έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι Σλοβένοι, λοιπόν, έκαναν το 6/6 στα προκριματικά του Eurobasket 2017 κόντρα στις Ουκρανία, Βουλγαρία, Κόσοβο και τερματίζοντας στην 1η θέση του Group E. Πλέον το ζητούμενο για την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ είναι η διάκριση, αρχής γενομένης από τον όμιλο του Ελσίνκι. Εξάλλου, πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα της προεπιλογής ενώ ανάμεσα στα ονόματα ξεχωρίζουν φυσικά οι Λούκα Ντόντσιτς και Γκόραν Ντράγκιτς.

Η λίστα του Κοκόσκοφ περιλαμβάνει τους Γιαν Μπάρμπαριτς, Μίρζα Μπέγκιτς, Γιάκα Μπλάζιτς, Τόμαζ Μπόλτσινα, Βλάντκο Τσαντσαρ, Γιάκομπ Σέμπαζεκ, Ζίγκα Ντίμετς, Λούκα Ντόντσιτς, Γκόραν Ντράγκιτς, Ταντέι Φέρμε, Γκρέγκορ Χρόβατ, Έριον Καστράτι, Γιάκα Κλόμπουτσαρ, Γιαν Κόσι, Μάρτιν Κραμπέλι, Λούκα Λάπορνικ, Μίχα Λάπορνικ, Μπλαζ Μάικοβιτς, Έντο Μούριτς, Αλεξέι Νίκολιτς, Μίτια Νίκολιτς, Άλεν Όμιτς, Κλέμεν Πρέπελιτς, Μάτιτς Ρέμπετς, Λούκα Ρούπνικ, Ζαν Μάρκο Σίσκο, Μίχα Βασλ, Γκάσπερ Βίντμαρ και Σάσα Ζάγκορατς.

Πως προκρίθηκε: 1η στο Group E των προκριματικών του EuroBasket 2017

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: 12η

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Κροατία 73-80

vs Γεωργία 79-68

vs Ολλανδία 81-74

vs Ελλάδα 72-83

vs Σκόπια 62-51

vs Λετονία 66-73

ΡΕΚΟΡ: 3-3

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Με Άχονεν τα πρώτα ονόματα ενόψει EuroBasket

Η Φινλανδία είναι μια από τις συνδιοργανώτριες χώρες του EuroBasket 2017, μαζί με το Ισραήλ, τη Ρουμανία και την Τουρκία αφού η ομοσπονδία της πρόλαβε τη σχετική προθεσμία και κατέθεσε την υποψηφιότητά της η οποία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Οι Φινλανδοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο περσινό EuroBasket με ρεκόρ 2-4, έχοντας στο ρόστερ τους τον γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Πέτερι Κόπονεν, τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο Μαρούσι, Σον Χαφ και τον Ρόουπ Άχονεν, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στον Κολοσσό.

Ο 27χρονος γκαρντ βρίσκεται στη λίστα των 34 επίλεκτων του Χένρικ Ντέτμαν, προπονητή του Στρασβούργου, εκ των οποίων οι δώδεκα αγωνίζονται στις θέσεις «1» - «2» και φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του Κόπονεν. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Άχονεν θα συμπεριληφθεί στην τελική 12άδα και θα είναι παρών στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του καλοκαιριού.

Πως προκρίθηκε: Διοργανώτρια

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: 16η

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Γαλλία 87-97

vs Ισραήλ 66-79

vs Ρωσία 81-79

vs Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-59

vs Πολωνία 65-78

vs Σερβία 81-94

ΡΕΚΟΡ: 2-4

Θέση στην κατάταξη της FIBA: 32η

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Το αουτσάιντερ του ομίλου

Η Ισλανδία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην τελική φάση του EuroBasket 2017 μέσω των προκριματικών ενώ είναι ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής ομάδας στον Α' όμιλο του Ελσίνκι. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι Ισλανδοί μετά το EuroBasket 2015, εκεί όπου παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, όμως ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με ρεκόρ 0-5. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ισλανδία κόντραρε τη Γερμανία, την Ιταλία και την Τουρκία, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την υπέρβαση.

Οι Ισλανδοί του Κρεγκ Πέντερσεν έκαναν ρεκόρ 4-2 στην προκριματική φάση, ακολουθώντας τους πρωτοπόρους Βέλγους (5-1) στο διευρυμένο EuroBasket. O Χάουκουρ Πάλσον ήταν ο πρώτος σκόρερ της εθνικής του στα προκριματικά με 16 πόντους μ.ό. ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Χέρμανσον (14.2 π.) και Μπέρινγκσον (13.3 π.).

Πως προκρίθηκε: 2η στο Group A των Προκριματικών του EuroBasket

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: 24η

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Γερμανία 65-71

vs Ιταλία 64-71

vs Σερβία 64-93

vs Ισπανία 73-99

vs Τουρκία 102-111

ΡΕΚΟΡ: 0-5

Θέση στην κατάταξη της FIBA: 84η