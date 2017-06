Ο λόγος έχει να κάνει με το Game Of Thrones αφού περιμένει πώς και πώς την έναρξη του νέου κύκλου!

Κάτι που έγραψε και στον λογαριασμό του στο twitter

Δείτε το σχετικό post του Αμερικανού.

Can't wait for Game of Thrones

— Michael James (@TheNatural_05) 18 Ιουνίου 2017