Αντόνιο Ντέιβις και Χένρι Τέρνερ συμφωνούν για τον... GOAT! (pics)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και αργότερα με μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ, μαζί με τον άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου άνοιξαν διάλογο στο twitter και συμφώνησαν από κοινού ότι ο Σακίλ Ο' Νιλ είναι εκείνος που θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται GOAT.

O Αντόνιο Ντέιβις, είχε και το εξής επιχείρημα: «Γι' αυτό είναι δύσκολο να αποφασίσεις ποιος είναι ο GOAT. Αν δεν έχεις παίξει αντίπαλος του συγκεκριμένου ο οποίος έχει καρφώσει μπροστά σε όλους, πώς μπορείς να κάνεις δημοψήφισμα;»

Με τον Χένρι Τέρνερ να του απαντάει: «Χωρίς καμία αμφιβολία!»

This is why it's hard to debate the GOAT! If you didn't go through this dude and all the guys he dunked on then how can you debate? https://t.co/czQ1VFSWhy

