«Πώς γίνεται οι ρατσιστές να διοικούν ομάδες»; (pic)

Ο πρόεδρος της Λιέτουβος Ρίτας, Γκεβντίβας Βαϊνάουσκας προχώρησε σε ένα απίστευτο ρατσιστικό παραλήρημα, εξηγώντας τους λόγους που μια ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από δυο μαύρους παίκτες στο ρόστερ της, κάνοντας λόγο για... συμμορία!

Από την πλευρά του, ο Ντονάτας Μοτεγιούνας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, καταδικάζοντας την επίθεση του Λιθουανού παράγοντα.

«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι δική μας δουλειά όμως στην πραγματικότητα είναι. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τη Λιθουανία ως μια χώρα όπου αναπτύσσεται ο ρατσισμός. Πολλοί φίλοι μου γράφουν και με ρωτούν γι' αυτό το περιστατικό. Τους απαντώ, λοιπόν, πως είμαστε εναντίον του ρατσισμού και καταδικάζουμε τέτοιες εκφράσεις. Είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσεις τον λόγο που άνθρωποι σαν κι αυτόν διοικούν ομάδες μπάσκετ. Νιώθω ντροπή για τις λέξεις που χρησιμοποίησε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός ΝΒΑer.

Donatas Motiejunas first Lithuanian player who spoke publicly about Gedvydas Vainauskas shocking "no more than two black players" rule pic.twitter.com/7oFzTxsJBR

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 18 Ιουνίου 2017