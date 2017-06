Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Αρμάνι Μιλάνο θέλει να εντάξει στο ρόστερ της τον Πάτρικ Γιανγκ. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού θέλει να μείνει στο επίπεδο της Euroleague, αλλά υπάρχει μεγάλη οικονομική διαφορά και έτσι δυσκόλεψε η περίπτωσή του.

Olimpia Milano was close to Patric Young but the deal fell apart, sources told Sportando's @AlessandroMagg4

