«Οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν περισσότερους από δυο μαύρους»!

Ο Γκεβντίβας Βαϊνάουσκας προχώρησε σε ένα απίστευτο ρατσιστικό παραλήρημα, εξηγώντας τους λόγους που μια ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από δυο μαύρους παίκτες στο ρόστερ της, κάνοντας λόγο για... συμμορία!

«Πάντα κρατούσαμε μία στάση ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι από δύο μαύροι παίκτες στην ίδια ομάδα. Αυτό που έγινε με τον προπονητή Τόμας Πατσέσας είναι ότι του αρέσει να παίζει με μαύρους -να τους ελέγχει, να τους διδάσκει- και καταλήξαμε στο σημείο να έχουμε τέσσερις παίκτες που είναι μαύροι. Ξαφνικά, δημιούργησαν κάτι, πως να το πω, σαν ένα είδος συμμορίας. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Όχι πια περισσότεροι από δύο μαύροι σε κάθε ομάδα, κι αυτό το λέω έχοντας 23 χρόνια εμπειρίας στη δουλειά. Οι ομάδες δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερους από δύο μαύρους. Γιατί όταν έχουν, τότε αρχίζουν τα προβλήματα»

Unbelievable racism: Lietuvos Rytas president Gedvydas Vainauskas attributes club's downfall to increased number of black players on team. pic.twitter.com/8P0wT07gy0

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 15 Ιουνίου 2017