Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε δώσει μια υπόσχεση τον προηγούμενο μήνα και την κράτησε: να ξυρίσει το κεφάλι του, όπως ο Μάτζικ Τζόνσον.

Το είπε και το έκανε, λοιπόν, και έδειξε το νέο του λουκ με ένα βίντεο, στο οποίο το παίζει... σκληρός, τραγουδώντας και χορεύοντας.

Remember last month when LeBron was talking about going bald like MJ? pic.twitter.com/n4edV2qeNA

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 15, 2017