Άιβερσον: «Ήθελα να το πάρουν οι Ουόριορς λόγω του Ντουράντ» (vid)

«Ήθελα να δω τον Κέβιν Ντουράντ να κατακτάει τον τίτλο γιατί ήταν κάτι που δεν το είχε καταφέρει ποτέ» δήλωσε αρχικά ο Άιβερσον και έκανε ειδική αναφορά στη μητέρα του KD:

«Πραγματικά την αγαπώ. Κάνει τα πάντα και στέκεται συνέχεια δίπλα του. Και αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος που υποστήριζα το Γκόλντεν Στέιτ. Ήθελα ο Ντουράντ να νιώσει τα συναισθήματα που δεν ένιωσα εγώ ποτέ μου...»

Ωραίος ο Answer

You want to know how Allen Iverson feels about Kevin Durant? pic.twitter.com/k2Au5Rdin3

— BIG3 (@thebig3) 14 Ιουνίου 2017