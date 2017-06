Με χαρακτηριστικές αναρτήσεις στο twitter, ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε τις πρωινές του σκέψεις...

Για αρχή... FIFA και ίσως και μπάνιο στη θάλασσα!

Of course I woke up with nothin to do. So FIFA will be played until I go eat.

— Michael James (@TheNatural_05) 12 Ιουνίου 2017