Μένει στη Ζάλγκιρις ο Γιασικεβίτσιους! (pics)

Σύμφωνα με τους Λιθουανούς, ο «Σάρας» είπε το «ναι» στην πρόταση της Ζάλγκιρις και αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο των πρωταθλητών.

Η πρόταση ανέρχεται στα 450.000-500.000 ευρώ το χρόνο, αριθμός που αποτελεί... ρεκόρ για τα δεδομένα της ομάδας.

Όπως μεταδίδουν από το Κάουνας, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Sarunas Jasikevicius is staying in Zalgiris, according to our sources https://t.co/7g2qoS8cbS

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 12 Ιουνίου 2017