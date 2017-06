Παίζει στο Eurobasket με Μαυροβούνιο ο Ράις (pic)

Πανέτοιμος να βοηθήσει το Μαυροβούνιο στο Eurobasket που μας έρχεται είναι Ταιρίς Ράις σύμφωνα με το yugobasket.

Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα ενημέρωσε τον προπονητή της εθνικής Μαυροβουνίου, Μπόγκνταν Τάνιεβιτς πως θα δώσει κανονικά το παρών και θα αυξήσει την ποιότητα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Στη διοργάνωση θα είναι στον όμιλο με τις Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Ουγγαρία και Ρουμανία.

Montenegrin Basketball Federation announced that Tyrese Rice confirmed to Tanjević that he will play for their national team this summer. pic.twitter.com/Pno6cn8rB8

